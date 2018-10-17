​Финансовая и хозяйственная деятельность некоммерческих организаций, созданных при участии Правительства Ярославской области, будет всесторонне изучена. В департаменте имущественных и земельных отношений состоялась серия встреч, на которых отчеты о своей работе представили 12 НКО.



– Перед нашим департаментом поставлена задача проанализировать деятельность организаций, где учредителем выступает региональное Правительство, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Важно иметь четкое представление о функционале, успешности выполнения поставленных задач, чтобы при необходимости вносить коррективы в их работу. По итогам рассмотрения будет сформирован сводный реестр с обобщенными показателями финансовой и хозяйственной деятельности НКО.



В числе первых была изучена деятельность трех некоммерческих организаций, которые курирует департамент инвестиций и промышленности. Это Фонд развития промышленности и АПК, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Центр экспорта Ярославской области.



Одной из задач Фонда развития промышленности и АПК является стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий по глубокому технологическому перевооружению с целью улучшения качества продукции с импортозамещающим и экспортным потенциалом. Другое важное направление работы – предоставление льготных займов на закупку сырья сельхозтоваропроизводителям Ярославской области. В 2017 году эта сумма составила более 125 миллионов рублей, за 9 месяцев текущего года – около 80 миллионов. С 2016 года организация находится на полной самоокупаемости.



Увеличение числа кредитоспособных и финансово устойчивых предприятий малого и среднего бизнеса и создание новых рабочих мест – задача Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Одна из форм помощи – выдача микрозаймов по льготным процентным ставкам, от 5 до 7,5 процента годовых. За весь период работы фонда с 2010 года предпринимателям региона предоставлено более тысячи микрозаймов на сумму более миллиарда рублей. Другой продукт фонда – поручительство по банковским кредитам – дает возможность предпринимателям получать значительные финансовые ресурсы. Важно, что фонд работает с прибылью и при полной возвратности средств.



Центр экспорта Ярославской области создан в прошлом году. Но уже в 2018-м число экспортеров среди малого и среднего предпринимательства увеличилось практически вдвое и достигло 426. С 2017 года объем экспорта предприятий Ярославской области постоянно растет. В центре предоставляют большой спектр бесплатных услуг, помогают в поиске партнеров за рубежом. Уже более 230 компаний региона стали его клиентами. По итогам 2017 года Центр экспорта Ярославской области занял четвертое место из 50 в рейтинге Минэкономразвития и Российского экспортного центра.



– Благодаря устойчивой работе организаций, созданных в структуре инвестиционного блока Правительства области, предприниматели региона получают существенную поддержку в развитии, в том числе финансовые ресурсы и выход на международные рынки, – отметила заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Галина Крохмаль.