|Итоги дорожно-строительного сезона обсуждают в эти дни в Казани. Здесь проходит первая международная специализированная выставка «Дорога-2018». Мероприятие объединяет представителей Министерства транспорта РФ, Росавтодора, региональных органов исполнительной власти, науки и бизнеса.
На секции «Проблемы и перспективы развития рекламы вдоль автомобильных дорог федерального значения» об опыте сотрудничества Ярославской области с Росавтодором рассказал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.
Первым шагом стала расчистка трассы М8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск от незаконной рекламы. В результате проверок на территории Ростовского и Ярославского муниципальных районов и Переславля-Залесского было установлено, что только на 58 отдельно стоящих крупноформатных конструкций имеются действующие разрешения. На 52 объекта выданы предписания о демонтаже, и к настоящему времени все они демонтированы.
– Совместными усилиями нам удалось навести порядок на этом важном участке федеральной трассы, – рассказал Максим Фролов. – Теперь предстоит определить и утвердить новые рекламные места и внести их в схему размещения рекламных конструкций на территории области. Работа эта ведется с учетом требований к безопасности движения и к внешнему облику местности. Нашим департаментом разработана методика расчета размера платы, по которой определяется стоимость установки и эксплуатации конструкций. Мы подготовили свои предложения и готовы к конструктивному диалогу с Росавтодором. Важно прийти к общему знаменателю, учитывающему интересы всех сторон.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:30
25 просмотров
2018.10.17 Победители регионального чемпионата «Абилимпикс» будут представлять Ярославскую область на российском уровне2018.10.17 Дмитрий Миронов выразил соболезнования крымчанам в связи с трагедией в политехническом колледже 2018.10.17 184 добровольца вступили в ряды общественных инспекторов по охране окружающей среды Ярославской области2018.10.17 Областная детская библиотека имени И.А. Крылова отметила вековой юбилей2018.10.17 В Правительстве области прорабатывают механизмы дальнейшего повышения эффективности работы НКО