​Итоги дорожно-строительного сезона обсуждают в эти дни в Казани. Здесь проходит первая международная специализированная выставка «Дорога-2018». Мероприятие объединяет представителей Министерства транспорта РФ, Росавтодора, региональных органов исполнительной власти, науки и бизнеса.



На секции «Проблемы и перспективы развития рекламы вдоль автомобильных дорог федерального значения» об опыте сотрудничества Ярославской области с Росавтодором рассказал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



Первым шагом стала расчистка трассы М8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск от незаконной рекламы. В результате проверок на территории Ростовского и Ярославского муниципальных районов и Переславля-Залесского было установлено, что только на 58 отдельно стоящих крупноформатных конструкций имеются действующие разрешения. На 52 объекта выданы предписания о демонтаже, и к настоящему времени все они демонтированы.



– Совместными усилиями нам удалось навести порядок на этом важном участке федеральной трассы, – рассказал Максим Фролов. – Теперь предстоит определить и утвердить новые рекламные места и внести их в схему размещения рекламных конструкций на территории области. Работа эта ведется с учетом требований к безопасности движения и к внешнему облику местности. Нашим департаментом разработана методика расчета размера платы, по которой определяется стоимость установки и эксплуатации конструкций. Мы подготовили свои предложения и готовы к конструктивному диалогу с Росавтодором. Важно прийти к общему знаменателю, учитывающему интересы всех сторон.