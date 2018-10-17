|Областная детская библиотека имени И.А. Крылова отметила 100-летие. Праздничные мероприятия прошли в Ярославской государственной филармонии. От Правительства региона коллектив учреждения поздравила директор департамента культуры Марина Васильева.
– Сегодня наша Крыловка – крупнейшая детская библиотека Ярославской области, центральное книгохранилище детской литературы в регионе, региональный методический центр, особая среда для творчества, интеллектуального и духовно-нравственного воспитания, – отметила Марина Васильева.
В 1953 году ярославская детская библиотека имени Крылова первой в России получила статус областной. Сейчас она обслуживает более 11500 читателей в год. На 1 января 2018 года книжный фонд составил свыше 190 тысяч экземпляров – это лучшие детские издания, богатая коллекция книг по краеведению, научно-познавательная литература по всем отраслям знаний.
Ежегодно в библиотеке проходит более 1200 мероприятий. Учреждение реализует программы «Школа юного читателя», «Как стать настоящим читателем», проводит акцию «Летнее чтение», конкурсы «Лучший читатель», «Проба пера», является координатором общероссийского конкурса и олимпиады «Символы России» в Ярославской области и регионального этапа всероссийской акции «Подари ребенку книгу».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:30
15 просмотров
2018.10.17 Победители регионального чемпионата «Абилимпикс» будут представлять Ярославскую область на российском уровне2018.10.17 Дмитрий Миронов выразил соболезнования крымчанам в связи с трагедией в политехническом колледже 2018.10.17 184 добровольца вступили в ряды общественных инспекторов по охране окружающей среды Ярославской области2018.10.17 На международной выставке «Дорога-2018» представлен ярославский опыт борьбы с незаконной рекламой на трассе «Холмогоры»2018.10.17 В Правительстве области прорабатывают механизмы дальнейшего повышения эффективности работы НКО