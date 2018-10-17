​Областная детская библиотека имени И.А. Крылова отметила 100-летие. Праздничные мероприятия прошли в Ярославской государственной филармонии. От Правительства региона коллектив учреждения поздравила директор департамента культуры Марина Васильева.



– Сегодня наша Крыловка – крупнейшая детская библиотека Ярославской области, центральное книгохранилище детской литературы в регионе, региональный методический центр, особая среда для творчества, интеллектуального и духовно-нравственного воспитания, – отметила Марина Васильева.



В 1953 году ярославская детская библиотека имени Крылова первой в России получила статус областной. Сейчас она обслуживает более 11500 читателей в год. На 1 января 2018 года книжный фонд составил свыше 190 тысяч экземпляров – это лучшие детские издания, богатая коллекция книг по краеведению, научно-познавательная литература по всем отраслям знаний.



Ежегодно в библиотеке проходит более 1200 мероприятий. Учреждение реализует программы «Школа юного читателя», «Как стать настоящим читателем», проводит акцию «Летнее чтение», конкурсы «Лучший читатель», «Проба пера», является координатором общероссийского конкурса и олимпиады «Символы России» в Ярославской области и регионального этапа всероссийской акции «Подари ребенку книгу».