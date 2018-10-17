|17 октября в Большесельском районе было рассмотрено 47 заявлений активистов, желающих вступить в ряды общественных инспекторов по охране окружающей среды в области лесного хозяйства.
Во время проведения устного экзамена члены профильной комиссии оценивали, насколько хорошо граждане знают обязанности имеющих этот статус, разбираются ли будущие инспекторы в основах лесного законодательства.
– С начала года статус общественного инспектора по охране окружающей среды присвоен 184 жителям региона. Еще 86 заявлений находятся на рассмотрении, – сообщил начальник отдела федерального государственного надзора департамента Александр Гулящих. – Сейчас в России Год волонтера. В Ярославской области помощь добровольцев активно используется в различных сферах, в том числе в направлении охраны лесов и окружающей среды. Этому придано особое значение с учетом новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.
Общественные инспекторы принимают участие в природоохранных мероприятиях, таких как посадка деревьев, акциях «Очистим лес от мусора», «Живи, лес!», оказывают помощь в выявлении нарушений лесного законодательства.
Подробную информацию о том, как вступить в ряды общественных инспекторов, можно получить в отделе федерального государственного надзора департамента лесного хозяйства по телефону (4852) 74-05-05 или в районном лесничестве.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:45
20 просмотров
2018.10.17 Победители регионального чемпионата «Абилимпикс» будут представлять Ярославскую область на российском уровне2018.10.17 Дмитрий Миронов выразил соболезнования крымчанам в связи с трагедией в политехническом колледже 2018.10.17 Областная детская библиотека имени И.А. Крылова отметила вековой юбилей2018.10.17 На международной выставке «Дорога-2018» представлен ярославский опыт борьбы с незаконной рекламой на трассе «Холмогоры»2018.10.17 В Правительстве области прорабатывают механизмы дальнейшего повышения эффективности работы НКО