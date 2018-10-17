​В связи с трагедией в городе Керчь, в результате которой, по предварительным данным, погибли 10 человек, есть пострадавшие, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил телеграмму соболезнования главе Республики Крым Сергею Аксенову.



В частности, в ней говорится: «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв взрыва в Керченском политехническом колледже. Ярославцы потрясены случившейся трагедией, искренне сопереживают жителям Республики Крым. Желаю душевных сил всем, кого коснулась тяжелая утрата. Скорейшего выздоровления пострадавшим».



В настоящее время Правительство Ярославской области находится в прямом контакте с крымскими коллегами и готово в случае необходимости оказать любую возможную помощь. Также аппаратом антитеррористической комиссии во взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти разрабатывается комплекс мер, направленных на усиление контроля в местах массового пребывания людей.