|В связи с трагедией в городе Керчь, в результате которой, по предварительным данным, погибли 10 человек, есть пострадавшие, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил телеграмму соболезнования главе Республики Крым Сергею Аксенову.
В частности, в ней говорится: «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв взрыва в Керченском политехническом колледже. Ярославцы потрясены случившейся трагедией, искренне сопереживают жителям Республики Крым. Желаю душевных сил всем, кого коснулась тяжелая утрата. Скорейшего выздоровления пострадавшим».
В настоящее время Правительство Ярославской области находится в прямом контакте с крымскими коллегами и готово в случае необходимости оказать любую возможную помощь. Также аппаратом антитеррористической комиссии во взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти разрабатывается комплекс мер, направленных на усиление контроля в местах массового пребывания людей.
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