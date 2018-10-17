​В Ярославской области завершился третий чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс».



– Чемпионат «Абилимпикс» проводится на федеральном уровне. Это не просто соревнование, а создание условий для профессиональной реализации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Здесь нет проигравших: все участники чемпионата получили возможность продемонстрировать свои знания и умения, а работодатели смогли увидеть потенциальных сотрудников.



В чемпионате приняли участие около 70 человек, в числе которых в этом году не только школьники и студенты, но и люди с инвалидностью более старшего возраста – до 65 лет.



– В этом году увеличилось не только количество участников чемпионата, который мы организуем уже в третий раз, но и число соревновательных компетенций и площадок его проведения, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – У призеров впереди национальный чемпионат «Абилимпикс-2018».



Призерами чемпионата для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс» в компетенции «Робототехника» стали Егор Давыдов, Кирилл Николаев и Виталий Морозов. В компетенции «Дизайн персонажей/анимация» – Вероника Смирнова, Анастасия Соболева, Наталья Мешарес.



В компетенции «Ремонт обуви» лучшими признаны Кирилл Романенко, Владимир Боровков, Ярослав Бочкарев, в компетенции «Кирпичная кладка» – Владимир Хардин, Артем Филатов, Алексей Курбатов.



Лидеры среди портных – Татьяна Горелова, Ариана Хлебникова, Татьяна Хомякова. В компетенции «Резьба по дереву» призеры – Руслан Чернышев, Сергей Скородумов, Иван Зарубин, в компетенции «Слесарное дело» – Антон Летенков, Кирилл Шаталов, Александр Шабуров.



В компетенции «Поварское дело» победили Никита Костин, Диана Мороз, Дарья Опанасенко, в «Малярном деле» – Максим Аладьин, Дмитрий Плахута и Дмитрий Горохов, в «Торговле» – Елена Семенова, Герман Глухов, Наталья Дмитриева.



Лучшие массажисты – Виктор Князев, Андрей Пахарев, Андрей Шелаков. Первые места в компетенции «Обработка текста» – у Александра Ланцева, Галины Бочаровой и Юрия Бобылева.