​В Ярославской области за 9 месяцев проверено 969 земельных участков общей площадью 12236 гектаров. Зафиксировано 422 нарушения требований земельного законодательства, в том числе на 162 земельных участках сельхозназначения.



Результаты, достигнутые в рамках муниципального земельного контроля, обсудили на совещании в Правительстве области, участие в котором в режиме видеоконференции приняли представители органов местного самоуправления.



– В органы государственного земельного надзора направлены материалы для привлечения нарушителей к административной ответственности, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Анна Желиховская. – На основе материалов проверок, по данным регионального управления Росреестра, возбуждено 309 административных дел. К ответственности привлечены 224 юридических и физических лица. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 210 тысяч рублей.



Наиболее эффективной с точки зрения выявления нарушений признана работа в Ярославле, Рыбинске, Переславле и Ростовском районе. Особое внимание в рамках мониторинга деятельности в муниципальных образованиях Правительство области уделяет контролю за использованием участков категории земель сельхозназначения площадью от 30 до 100 гектаров. Данное направление имеет не только хозяйственное, но и экономическое значение. Согласно областному закону 41-з в случае нежелания собственника использовать участок по назначению совместно с УФНС запускается механизм применения повышающего коэффициента налога на землю: с 0,3 процента он возрастает 1,5 процента. Эти средства поступают в местные бюджеты.



Отмечена эффективная работа в этом направлении в Ростовском муниципальном районе. Здесь за 9 месяцев проверено 13 тысяч гектаров земли по спискам, сформированным департаментом имущественных и земельных отношений. Вся информация о выявленных нарушениях зафиксирована и передана в налоговые органы. В результате за 2017 год будет доначислено в местный бюджет более 2 миллионов рублей в виде налогов.



По итогам 9 месяцев работы в пятерку лидеров по проведению муниципального земельного контроля вместе с Ростовским районом входят Углич, Переславль, Ярославль и Ярославский район.



– В регионе за последние два года увеличилась эффективность муниципального земельного контроля благодаря новой системе взаимодействия регионального Правительства с органами местного самоуправления и территориальными управлениями профильных федеральных структур, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это очень важно для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе, ввода в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, развития возможностей для предоставления земельных участков льготным категориям граждан, а также для пополнения консолидированного бюджета области.