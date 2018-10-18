​В селе Мокеиха Некоузского муниципального района полным ходом идет строительство новой угольной котельной. Уже установлены котлы и смонтирован металлический каркас здания. Ведется монтаж оборудования, возводится корпус объекта.



К концу недели на площадку поступят сэндвич-панели для стен, материалы для кровли и стеклопакеты. Завершение строительства и пробная топка запланированы на конец ноября.



В то же самое время в рабочем состоянии поддерживается старая котельная, работающая на торфе. Она будет функционировать до момента пуска новой. По словам заместителя главы администрации района Павла Демидова, для стабильной работы котельной сформирован необходимый запас торфа, который постоянно пополняется. Сейчас поставщик топлива проводит модернизацию сушилки. После завершения этого проекта будут созданы дополнительные рабочие места. Планируется, что здесь смогут трудоустроиться жители села.



На сегодняшний день в старой котельной работает один котел, его мощности хватает, чтобы поддерживать нормальный температурный режим. Если наружная температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов, будет запущен второй котел, сейчас проводится процесс его наладки.



– Вопросы строительства в селе Мокеиха новой угольной котельной и функционирования старой, работающей на торфе, находятся на постоянном контроле Правительства Ярославской области – таково поручение губернатора Дмитрия Миронова, – сказал и. о. заместителя председателя Правительства региона Виктор Неженец. – В прошлые годы в этом населенном пункте были проблемы с подачей тепла. В отопительном сезоне 2018 – 2019 годов повторения ситуации быть не должно.