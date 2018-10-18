​Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Семибратово Ростовского района идет согласно графику. На сегодняшний день на объекте сделан монолитный фундамент и собран металлический каркас. В ближайшие дни строители приступят к возведению ограждающих конструкций и кровли.



– До начала морозов планируем закрыть теплый контур. За зимний и весенний периоды нужно выполнить отделочные работы, а летом – провести благоустройство прилегающей территории, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.



Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ведется в рамках программы «Газпром – детям». Она реализуется в регионе благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Дмитрием Мироновым с руководством ПАО «Газпром».



Планируется, что объект в Семибратове откроется уже в следующем учебном году. Здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол, теннис, заниматься другими видами спорта.



Посещать ФОК смогут все жители поселка, в том числе воспитанники местной спортивной школы. Их сегодня более 500, и некоторые уже достигли высоких результатов. Несколько человек стали призерами чемпионата Европы по настольному теннису, есть также мастера спорта международного класса, неплохие достижения в футболе.