​Инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области во взаимодействии с природоохранными органами и МЧС провели объезд отдельных участков акватории Волги, где в октябре был отмечен сине-зеленый оттенок береговой полосы. По мнению специалистов, данный факт не связан с нарушениями природоохранного законодательства.



– Ежегодно осенью на водоемах наблюдаются отмирание и разрушение сине-зеленых водорослей, цианобактерий, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента Владимир Сафонов. – В результате в воду попадает синий пигмент, придающий ей специфический оттенок, а также происходит выделение фитотоксинов.



Владимир Сафонов добавил, что цветение воды достаточно распространено, характерно для Ярославской области и наблюдается ежегодно. При этом происходит значительное поглощение кислорода, что часто негативно сказывается на пресноводных организмах, постоянно обитающих в водной среде.



Различные методы борьбы с цветением, включая механические, химические и биологические, могут эффективно применяться только на небольших объектах.



При водоподготовке на городских водоканалах осуществляется обеззараживание воды, а также проводится контроль ее качества.