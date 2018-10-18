|Инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области во взаимодействии с природоохранными органами и МЧС провели объезд отдельных участков акватории Волги, где в октябре был отмечен сине-зеленый оттенок береговой полосы. По мнению специалистов, данный факт не связан с нарушениями природоохранного законодательства.
– Ежегодно осенью на водоемах наблюдаются отмирание и разрушение сине-зеленых водорослей, цианобактерий, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента Владимир Сафонов. – В результате в воду попадает синий пигмент, придающий ей специфический оттенок, а также происходит выделение фитотоксинов.
Владимир Сафонов добавил, что цветение воды достаточно распространено, характерно для Ярославской области и наблюдается ежегодно. При этом происходит значительное поглощение кислорода, что часто негативно сказывается на пресноводных организмах, постоянно обитающих в водной среде.
Различные методы борьбы с цветением, включая механические, химические и биологические, могут эффективно применяться только на небольших объектах.
При водоподготовке на городских водоканалах осуществляется обеззараживание воды, а также проводится контроль ее качества.
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