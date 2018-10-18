​Бюджет дорожного фонда Ярославской области в следующем году может увеличиться еще на 450 миллионов рублей. Именно такую сумму, по предварительным подсчетам, в 2019 году составят штрафы за нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Этими денежными взысканиями предлагается дополнить источники дорожного фонда. Соответствующий законопроект в областную Думу направило Правительство области.



Внесение изменений в статью 3 закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» подготовлено с целью приведения регионального законодательства в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.



Ранее средства от штрафов за нарушения правил дорожного движения перечислялись в доходную часть бюджета и могли быть направлены на реализацию различных статей расходов.