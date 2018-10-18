|Бюджет дорожного фонда Ярославской области в следующем году может увеличиться еще на 450 миллионов рублей. Именно такую сумму, по предварительным подсчетам, в 2019 году составят штрафы за нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Этими денежными взысканиями предлагается дополнить источники дорожного фонда. Соответствующий законопроект в областную Думу направило Правительство области.
Внесение изменений в статью 3 закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» подготовлено с целью приведения регионального законодательства в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Ранее средства от штрафов за нарушения правил дорожного движения перечислялись в доходную часть бюджета и могли быть направлены на реализацию различных статей расходов.
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