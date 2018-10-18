​18 октября в администрации Переславля-Залесского состоялось совещание по вопросу обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением Чкаловского микрорайона и воинской части. В нем приняли участие руководители органов местного самоуправления, регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, представители командования РВСН, воинской части 74400, военной прокуратуры Сергиево-Посадского гарнизона, межрайонной прокуратуры Переславля-Залесского и генерирующей тепловой компании.



На совещании в частности был рассмотрен вопрос о заявлении сособственника котельной Чкаловского микрорайона Юрия Егорова о том, что воинская часть якобы блокировала котельную и самостоятельно регулирует подачу тепла.



Отопительный сезон в Переславле-Залесском начался 1 октября, к 5 октября тепловую энергию получили все объекты социальной сферы городского округа, с 4 октября началась подача тепла в жилые дома. Однако в микрорайоне Чкаловском возникли проблемы: горячее водоснабжение полностью отсутствовало во всех домах, из трех котлов работал только один, газовый редуктор был неисправен.



Вопрос о сбое работы котельной микрорайона рассматривался в администрации города на заседании комиссии по ЧС. По итогам заседания было принято решение о приобретении газового редуктора, что позволило подать тепло в школу, детский сад, многоквартирные дома. 11 октября тепло пошло и в воинскую часть.



Однако по словам Юрия Егорова, у воинской части перед котельной микрорайона Чкаловский накопились долги. Собственник пытался ограничить подачу тепла военным. При этом руководство воинской части опровергает информацию о наличии задолженности.



– Мы предметно рассмотрели этот вопрос, ни один факт о долгах воинской части и администрации города перед поставщиком тепла, не подтвердился, – пояснил на сегодняшнем совещании исполняющий обязанности главы городского округа города Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. – Собственник котельной нас заверил, что будет выполнять свои обязательства по подаче тепла и горячей воды в дома. Но в любом случае у нас готов резервный план – вплоть до введения режима ЧС в отдельном микрорайоне, чтобы, если потребуется, в ручном режиме обеспечивать теплоснабжение потребителей.



Также участники совещания пришли к выводу о необходимости передачи котельной из частной собственности в муниципальную. Это позволит избежать зависимости жителей и воинской части от коммерческих интересов владельцев объекта.



– В этом отопительном сезоне будут предприняты все меры для обеспечения надежным теплоснабжением жителей Чкаловского микрорайона, – подчеркнул исполняющий обязанности директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин. – Также в ближайшее время мы проработаем различные варианты выхода из сложившейся ситуации, в том числе строительства новой котельной в рамках региональной программы газификации.