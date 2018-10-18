​Сегодня в здании Правительства области состоялось отборочное собеседование для конкурсантов регионального этапа конкурса «Лучший МФЦ». В этом году он проводится по двум номинациям: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист».



– Конкурс уже стал традиционным. Его цель – повышение качества обслуживания заявителей, поиск лучших практик работы МФЦ, а также определение перспектив дальнейшего развития системы многофункциональных центров, – отметила заместитель директора департамента информатизации и связи Наталья Емельянова. – Победитель областного этапа будет представлять регион на всероссийском уровне.



На победу в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» претендуют 10 человек: шестеро – из Ярославля, двое – из Рыбинска, по одному из Тутаева и Углича. В номинации «Лучший МФЦ» – три филиала из Фрунзенского, Красноперекопского и Дзержинского районов областного центра.



Собеседование проводится индивидуально, представляется общая характеристика конкурсанта, фото- и видеоматериалы о его достижениях. В состав комиссии входят представители регионального департамента информатизации и связи, УФНС, Росреестра и МФЦ.