​Сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области и представителями Совета отцов провели проверку механизированных аттракционов в ТЦ «Аура» в Ярославле. Эта работа направлена на обеспечение безопасности посетителей. Помимо осмотра объектов, специалисты проверяли наличие действующих эксплуатационных документов, актов технического освидетельствования, а также информации о правилах пользования объектами для посетителей и операторов.



– Проверено 13 аттракционов, ответственными эксплуатантами которых являются ЗАО «Космик», ООО «Фаноли». Выявлено 12 нарушений, – сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев. – Главное – отсутствие основного документа, акта технического освидетельствования, дающего право на эксплуатацию аттракциона.



По всем выявленным нарушениям согласно временным правилам обеспечения безопасности посетителей аттракционов в Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства региона, возбуждено административное делопроизводство. В данном случае штраф по каждому из фактов может составлять до 100 тысяч рублей.



С начала года инспекция административно-технического надзора Ярославской области провела 30 мероприятий по обследованию парков и скверов, где установлены аттракционы. Вынесено 31 постановление на общую сумму 75500 рублей, выдано девять предостережений и предписаний. Весной проведен дополнительный комплекс проверок, направленных на обеспечение безопасности посетителей аттракционов в торговых центрах. Наиболее часто выявляются недостатки в эксплуатационных документах, отсутствие сведений об итогах обследования аттракциона на предмет его допуска к работе и разъяснительной информации по соблюдению мер безопасности для посетителей.



После выдачи предостережений и предписаний проводятся повторные рейды с целью контроля за устранением нарушений.