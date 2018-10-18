​С 2010 по 2017 год смертность от болезней системы кровообращения в Ярославской области снизилась на 39 процентов. Об этом на заседании коллегии департамента здравоохранения и фармации сообщил директор департамента Руслан Саитгареев.



– Что касается этого года, то, по данным Росстата, за январь – август 2018-го смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилась на 3,8 процента. Это на 4,3 процента лучше, чем в среднем по ЦФО, и на 1,3 процента, чем в целом по Российской Федерации, – добавил Руслан Саитгареев.



Вместе с тем сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются лидирующими в общей картине смертности в стране. И Ярославская область здесь не исключение. Сейчас в целях реализации указа Президента Российской Федерации Правительство региона разрабатывает ряд проектов, одним из которых является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его цель – снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, от сердечно-сосудистых заболеваний к 2024 году до 450 случаев на 100 тысяч населения.



Наименьший процент смертности от данного вида заболеваний за 8 месяцев этого года в Ярославле, Ярославском, Гаврилов-Ямском и Тутаевском районах.



Большую роль в улучшении ситуации играют правильная маршрутизация пациентов по профилю и усиление материально-технической базы сосудистых центров области. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна, в настоящее время в рамках нового приоритетного федерального проекта «Здравоохранение» в регионах пройдет масштабное переоснащение сосудистых центров.



– Уже точно можно сказать, что в ближайшее время модернизация коснется не только областной больницы, но и первичных сосудистых центров, – сообщил он. – Особое внимание будет уделено Рыбинску. Туда, в частности, будут поставлены новые ангиографы и другое оборудование, чтобы не было необходимости отправлять пациентов в областную больницу, а медики могли оказывать квалифицированную помощь прямо в городе. У региона хорошие перспективы по получению финансирования для переоснащения.



Согласно выводам главного кардиолога России Евгения Шляхто, среди умерших от сердечно-сосудистых заболеваний 50,8 процента – пациенты с хронической ишемической болезнью сердца. Таким образом, снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний напрямую зависит от качества диспансерного наблюдения за пациентами в поликлиниках. По результатам проверок регионов, которые были проведены Минздравом России, менее 30 процентов пациентов приходят на амбулаторный прием в течение 10 дней после выписки из стационара, только 38 процентов находятся под наблюдением кардиолога, не более 20 процентов наблюдаются терапевтом, 40 процентов не посещают врача.



По итогам коллегии главный терапевт области Мария Можейко взяла на особый контроль работу терапевтической службы региона. Проверки эффективности работы врачей с пациентами с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь будут проходить на регулярной основе.