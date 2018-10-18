​23 октября стартует образовательно-акселерационная программа «Школа туризма и гостеприимства Ярославской области». Она реализуется по инициативе регионального департамента туризма и направлена на интенсивное развитие стартапов и действующих проектов через обучение, менторство и экспертную поддержку.



Участники программы смогут проработать свои идеи с ведущими экспертами туристической индустрии региона, нарастить сеть контактов, приобрести полезные навыки бизнес-менеджмента.



– Мы проанализировали наиболее популярные ошибки, которые допускаются при организации туристических мероприятий. На их основе составили двухмесячную программу, рассчитанную в основном на сотрудников сферы туризма в муниципальных районах, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Для нас важно, чтобы люди на местах совершенствовали свои знания, создавали новые туристические проекты, развивали существующие. От этого зависит эффективность работы по развитию отрасли, а значит, рост турпотока и доходы бюджета от сферы туризма.



Основными модулями программы являются: отбор туристических идей, анализ бизнес-модели, проработка проекта, подготовка плана его реализации, поиск инвестора, работа на рынке. Особое внимание уделено маркетинговой и инвестиционной составляющим, а также стратегии продвижения туристических проектов.



На сегодняшний день поступило более 30 заявок на участие в акселераторе.