​Волонтерский отряд «Лето» реализует проект по сохранению культурного наследия старинного села Толбухино в Ярославском районе. Проект реализуется совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры.



В Толбухине немало старинных зданий, имеющих культурную ценность. Члены добровольческого отряда привели в порядок территорию двух объектов – дома Гаврилы Кислова и бывшей чайной – и обозначили их памятными табличками, предоставленными ВООПИиК. Эта работа будет продолжена, уже готовы таблички для следующих трех объектов. Также в планах уборка в старинном Азначеевском парке на берегу озера Тарасово, где растут раритетные деревья.



– Приятно отметить, что подход у молодых людей не формальный: трудятся с энтузиазмом, и видно, что они выбрали этот проект осознанно, – сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – В течение всего года они поддерживают порядок на территории возле памятника своему великому земляку маршалу Толбухину. Регулярно проводят субботники вокруг озера Тарасово, природной и исторической жемчужины Ярославского края.



Основу отряда составляют школьники. Однако в его рядах немало и студентов. Они не прекращают добровольческой деятельности, уделяя ей свободное от учебы или работы время.



В Ярославской области добровольческое движение в молодежной среде стремительно развивается. Направленность работы самая разная: социальная помощь нуждающимся, наставничество, событийное волонтерство, патриотические проекты. На сегодняшний день в регионе порядка 15,5 тысячи волонтеров. Итоги их коллективной работы будут оцениваться в рамках традиционного конкурса «Лучший волонтерский отряд Ярославской области». Финал – 4 ноября.