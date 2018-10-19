​В Правительстве региона подведены предварительные итоги детской оздоровительной кампании 2018 года. В ее рамках отдохнули 58639 ребят, 15008 из которых – находящиеся в трудной жизненной ситуации.



На территории Ярославской области функционировало 514 организаций отдыха детей и их оздоровления. Это 24 загородных лагеря, 401 лагерь с дневной формой пребывания детей, 5 палаточных, 63 профильных, 21 лагерь труда и отдыха. Все они включены в соответствующий реестр.



Особое внимание было уделено вопросам безопасности детей. Перед открытием в организациях отдыха и оздоровления в обязательном порядке проходили обследования приемочных комиссий. По поручению губернатора Дмитрия Миронова во время кампании его заместитель Андрей Шабалин, а также заместители председателя Правительства области посетили все 24 загородных лагеря. Кроме того, регулярно проходили плановые и внеплановые выездные проверки.



– На протяжении летней оздоровительной кампании осуществлялся ежедневный мониторинг чрезвычайных ситуаций, – сообщил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что летняя кампания в этом году прошла спокойно, не было зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации.