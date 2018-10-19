​Оранжевые контейнеры для раздельного сбора мусора установили на 15 контейнерных площадках в селе Брейтово. Работа организована в рамках внедрения в регионе новой экологически безопасной системы оборота твердых коммунальных отходов.



Ранее в течение летнего периода ООО «Хартия» оборудовало здесь 32 контейнерные площадки. До конца октября баки для раздельного сбора ТКО будут установлены на каждой из них.



– Для того чтобы новая система сбора мусора была более удобной и понятной гражданам, на контейнерных площадках размещены специальные таблички, содержащие информацию о раздельном сборе металла, пластика, стекла и картона, – пояснил представитель ООО «Хартия» Алексей Бишанов. – Параллельно с процессом установки контейнеров в школе села Брейтово мы провели занятие с детьми, посвященное раздельному сбору мусора.



В рамках разъяснительной работы по вопросам внедрения новой системы обращения с отходами такие тематические уроки проходят в разных образовательных учреждениях Ярославской области. Юным жителям региона рассказывают о том, что правильно собранный мусор может получить вторую жизнь после переработки, и это позволит сохранить природные ресурсы.



Установка контейнеров для раздельного сбора мусора с начала октября также ведется в Ярославле. Ими уже оборудовано 25 площадок. Процесс будет продолжаться до конца месяца. В ближайшей перспективе регоператор планирует начать использование системы РСО в других муниципальных образованиях.



– Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов – важная составляющая создания в регионе экологически безопасной системы оборота ТКО, – сообщил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – В результате первичной сортировки, обеспечивающейся на контейнерных площадках, количество отходов, вывозимых на полигоны, снижается на 15 процентов.