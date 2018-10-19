|Дополнительные возможности для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья появятся в Ярославской области благодаря гранту от Министерства просвещения РФ. Около 2 миллионов рублей регион получил по итогам специального конкурса, проводившегося между всеми субъектами РФ.
В числе победителей – ГПОУ ЯО «Ярославский колледж городской инфраструктуры и профессиональных технологий». Федеральные средства будут направлены на создание ресурсного учебно-методического центра на базе колледжа.
– Безусловно, это важный шаг в направлении развития среднего профессионального образования в регионе, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – У нас уже успешно реализуются проекты, направленные на создание равных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Привлечение средств из федерального бюджета даст возможность вывести эту работу на новый уровень.
Функционирование на базе Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий регионального учебно-методического центра даст возможность обеспечить модернизацию региональной системы инклюзивного образования благодаря совершенствованию образовательной, инновационной и методической деятельности.
Финансовые средства будут направлены на оснащение центра оборудованием, разработку и закупку образовательных программ, информационное обеспечение, а также на повышение квалификации преподавателей и проведение специальных стажировок в сфере инклюзивного профильного образования. Обучение будет проходить по направлению «Сервис и туризм» по специальностям «Парикмахер», «Повар-кондитер», «Флорист», «Гостиничное дело» и «Туризм».
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