|Ярославцы приняли участие в XII гражданско-патриотической кадетской смене учащихся. Она прошла в национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в Республике Беларусь.
На мероприятие были приглашены 42 делегации из регионов России, в том числе из Крыма, Татарстана, Республики Коми, а также Белоруссии. Общее количество участников составило 504 человека.
– Основные задачи смены: популяризация кадетского движения, обмен опытом по организации деятельности кадетских специализированных учебных заведений, воспитание чувства преемственности на основе знакомства с военной историей нашего Отечества, – рассказала первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева.
Ярославскую область в Беларуси представила команда школы №5 имени 63-го Угличского пехотного полка. Соревнования проходили по шести направлениям. Угличские кадеты стали победителями в конкурсе инсценированной песни, призерами в смотре строя и песни и конкурсе знатоков военной истории.
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