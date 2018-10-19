​Представители Ярославской области приняли участие в трехдневной специализированной выставке «Дорога-2018», которая прошла в Казани. Делегацию возглавлял директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



Выставка объединила участников автодорожного сообщества России: представителей Министерства транспорта страны, Федерального дорожного агентства, органов региональной исполнительной власти, ключевых экспертов отрасли, производителей новейших технологий, материалов и оборудования.



На мероприятие были приглашены более 6,3 тысячи участников, 200 экспонентов, представивших продукцию и наработки в разных сферах.



– Эта выставка – по сути, финальный отчет дорожников о проделанной работе в текущем дорожно-строительном сезоне, – подчеркнул помощник Президента Российской Федерации, секретарь Государственного совета Российской Федерации Игорь Левитин. – Важно помнить, что дороги строятся не для машин, а для людей, которые каждый день находятся в пути. Именно от работы дорожников зависит, как будут себя чувствовать жители страны.



В рамках деловой программы ярославцы посетили круглые столы, семинары и конференции, где обсудили внедрение общедоступной системы контроля за формированием дорожных фондов, вопросы информационного обеспечения проектов и многое другое.



– Такие мероприятия – качественный механизм взаимодействия с федеральными и региональными коллегами, – отметил Евгений Моисеев. – Директор информационного центра по автомобильным дорогам Федерального дорожного агентства Евгений Абузяров в своем докладе о принципах успешной информационной кампании для выстраивания обратной связи с населением при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» высоко оценил опыт нашего региона по взаимодействию с жителями агломерации.



В Ярославской области уделяется большое внимание диалогу с жителями, региональные власти регулярно проводят совместные совещания и встречи с активистами, общественниками и просто неравнодушными гражданами. Также мнение граждан учитывается при формировании планов ремонта: этим летом на губернаторском портале «Решаем вместе!» в онлайн-голосовании за объекты приняли участие более 50 тысяч человек.