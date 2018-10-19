​В Москве в международном информационном агентстве «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная VIII Международному туристическому форуму «Visit Russia». Он состоится в Ярославле 24 – 26 октября. На вопросы журналистов российских СМИ ответили начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя и директор департамента туризма Ярославкой области Юлия Рыбакова.



Главная тема форума – развитие городского туризма.



– Развитие городского туризма способствует не только увеличению внутреннего въездного туризма, но и формированию качественной городской среды, которая важна как для местных жителей, так и для гостей, – отметил Евгений Куделя. – Кроме того, регионы, которые правильно и в срок заполняют заявки для участия в федеральной целевой программе, получают дополнительное финансирование на развитие туристической инфраструктуры. Участие Ярославской области в этой программе стало хорошим подспорьем для создания качественной инфраструктуры и туристских кластеров.



Впервые Международный туристический форум «Visit Russia» будет проходить три дня. Свое участие в мероприятии подтвердили около 30 спикеров. Они представят более 55 докладов. На конференции будет работать 16 секций, в том числе девять круглых столов. Число участников традиционно составит около 500 человек.



Для участников форума организуют гастрономический тур формата «Pub crawl». Маршрут пройдет по историческому центру Ярославля. Это не только развлекательная часть программы, но и реальное знакомство профессионалов турбизнеса с городской средой, достопримечательностями и заведениями общепита.



Ключевая тема форума будет отражена в выставочном пространстве, которое организуется как городская площадь. Инсталляцию оживят художники, музыканты, мастера-ремесленники. Также здесь разместят стенды музеев, галерею стрит-фуда, фотозону, блошиный рынок. Отдельно будут представлены проекты организации городских пространств в регионе.



– Мы позиционируем территорию Ярославии как Гардарику, землю уникальных развивающихся городов, где комфортно жить и куда хочется приезжать, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Говорить о развитии городского туризма в нашем регионе актуально, как нигде. На форуме эксперты поднимут вопросы, волнующие как местное городское сообщество, так и профессионалов туриндустрии, в частности, почему люди едут в города, чем российские города смогут привлечь и удержать туристов, можно ли увеличить туристический поток, развивая инфраструктуру города и поддерживая частное предпринимательство, ориентированное на сферы бизнеса. Также обсудим, как привлечь в город инвесторов, готовых вкладывать значительные средства в его развитие.