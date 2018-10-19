​В Ярославской области мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений находятся на постоянном контроле Правительства региона. Особое внимание уделено организации пропускного режима, состоянию эвакуационных и подъездных путей и выходов, а также оборудованию и техническому состоянию систем оповещения и связи.



На территории Ярославской области функционируют 936 образовательных учреждений, из них 382 – школы. Все они оснащены автоматическими системами пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.



– Продолжается работа по установке систем видеонаблюдения. Сейчас ими оснащены 917 организаций, что составляет порядка 98 процентов от общего числа, и это на 8 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В Большесельском, Брейтовском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Переславском, Пошехонском, Рыбинском, Тутаевском и Ярославском муниципальных районах оснащены системами видеонаблюдения все 100 процентов образовательных учреждений.



Кроме того, 906 образовательных учреждений, а это порядка 97 процентов, оснащены кнопками экстренного вызова полиции, 96 процентов зданий имеют огороженную территорию. С целью принятия исчерпывающих мер по недопущению проникновения посторонних лиц проведены дополнительные инструктажи и организовано дежурство.