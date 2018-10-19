​Сегодня в Ярославле прошла плановая антитеррористическая тренировка, участие в которой приняли представители ФСБ по Ярославской области, УМВД по Ярославской области, территориального подразделения Росгвардии, МЧС по Ярославской области, а также подразделений Министерства обороны.



В ходе тренировки отрабатывались совместные действия по пресечению правонарушений. Основной площадкой мероприятия стало ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.