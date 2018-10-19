|Сегодня в Ярославле прошла плановая антитеррористическая тренировка, участие в которой приняли представители ФСБ по Ярославской области, УМВД по Ярославской области, территориального подразделения Росгвардии, МЧС по Ярославской области, а также подразделений Министерства обороны.
В ходе тренировки отрабатывались совместные действия по пресечению правонарушений. Основной площадкой мероприятия стало ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:30
25 просмотров
2018.10.19 160 ярославцев приняли клятву кадетов2018.10.19 Новое оборудование онкобольницы улучшило диагностику предраковых процессов2018.10.19 Обнаруженный в одной из школ Углича подозрительный предмет оказался неопасным 2018.10.19 В рыбинскую больницу привезли аппарат УЗИ экспертного класса2018.10.19 Системами видеонаблюдения оборудовано 98 процентов образовательных учреждений области