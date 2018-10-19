​Рыбинская больница №6 приобрела новый УЗИ-аппарат. Его стоимость более трех миллионов рублей. Теперь специалисты могут проводить здесь исследования сосудов на высокоточном оборудовании экспертного класса, выявлять проблемы кровообращения в артериях и венах головного мозга.



– Только за последние месяцы за счет средств ОМС мы закупили в наши лечебные учреждения новое оборудование на сумму, превышающую 90 миллионов рублей, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Серьезные приобретения у областной онкобольницы, больницы №10, Соловьевской, центральной городской больницы, Угличской ЦРБ и других учреждений региона. Наш департамент ведет постоянную и целенаправленную работу по технической модернизации медицинских учреждений области и держит этот вопрос на особом контроле.



УЗИ-аппарат легок в использовании, и специалистам рыбинской больницы не пришлось проходить дополнительное обучение. За год на прием в кабинет ультразвуковой диагностики приходят в среднем порядка 2000 пациентов.