​Предмет, обнаруженный в одном из помещений школы №3 в Угличе, оказался неопасным. Выяснилось, что в найденном в одном из помещений пакете находилась обычная бумага.

– Учителя согласно инструкции оперативно эвакуировали детей из школы. Педагоги действовали строго в соответствии с требованиями безопасности, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Никто не пострадал.

На место прибыли представители всех оперативных служб. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что предмет опасности не представляет. Учебный процесс в школе возобновлен.

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