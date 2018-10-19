|Предмет, обнаруженный в одном из помещений школы №3 в Угличе, оказался неопасным. Выяснилось, что в найденном в одном из помещений пакете находилась обычная бумага.
– Учителя согласно инструкции оперативно эвакуировали детей из школы. Педагоги действовали строго в соответствии с требованиями безопасности, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Никто не пострадал.
На место прибыли представители всех оперативных служб. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что предмет опасности не представляет. Учебный процесс в школе возобновлен.
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