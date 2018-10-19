​В отделение эндоскопии Ярославской областной онкологической больницы поступил новый видеогастроскоп «Олимпас». Он подключается к самому передовому процессору, что позволяет проводить уникальные эндоскопические исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Оборудование закуплено за счет средств ОМС, его стоимость – около 3 миллионов рублей.



– Президент России Владимир Путин призвал активизироваться врачей, ученых и фармацевтов, чтобы создать специальную программу по борьбе с онкозаболеваниями, – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. – Стоит задача вывести страну на самый высокий уровень в борьбе с этой страшной болезнью. Тема онкологии приоритетная в сфере здравоохранения на ближайшие годы.



В этом году онкологическая больница получила благодаря резервному фонду Президента страны оборудование на 30 миллионов рублей. Кроме того, в обновление технической базы с января уже вложено 33 миллиона рублей, а до конца декабря будут проведены закупки еще на 8 миллионов. Помимо видеогастроскопа, за счет средств ОМС приобретены аппарат инжекционной вентиляции и хирургический монитор. В ближайшее время в больнице появятся эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций и три аппарата искусственной вентиляции легких.



– Уверен, что техническое перевооружение позволит нашим специалистам существенно продвинуться в борьбе с раком, – сказал и. о. главного врача онкобольницы Павел Нестеров. – Причем ставка делается на раннее выявление заболеваний и малоинвазивные операции, при которых пациент меньше травмируется и быстрее восстанавливается. Все технологические приобретения нашего лечебного учреждения как раз и призваны выполнить эти задачи.



Видеогастроскоп «Олимпас» позволяет получать изображения высокого разрешения и четкости, использовать функции специального узкоспектрального режима, что значительно улучшает диагностику предраковых процессов и ранних форм рака. В настоящее время с использованием этого эндоскопа уже выполнено порядка 195 исследований и на ранних стадиях выявлено два случая рака желудка. Также этот эндоскоп позволяет проводить уточняющую диагностику онкозаболеваний и устанавливать распространенность и тяжесть хронического гастрита как возможного предракового состояния слизистой оболочки желудка.