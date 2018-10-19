|Ярославский кадетский колледж провел ежегодную церемонию принятия клятвы кадетов. В мероприятии участвовали 160 первокурсников и 20 учащихся старших курсов.
– Каждый из этих ребят выбрал сложную и важную стезю – службу Отечеству, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Получение профильного образования и начальной военной подготовки в этом колледже станет хорошим трамплином для профессиональной реализации учащихся в будущем.
В этом году на 1-й курс для обучения по дополнительной образовательной программе «кадет» по 50 человек зачислены по профессиям «пожарный» и «автомеханик», по 25 – «машинист крана» и «сварщик». Еще 50 будут осваивать программы профессиональной подготовки с получением основного общего образования.
– Все эти ребята осознанно сделали свой выбор в пользу получения начальной военной подготовки в колледже. Многие из них по окончании колледжа планируют продолжить свое образование и поступить в вузы Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, – рассказал директор Ярославского кадетского колледжа Алексей Кораблев.
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