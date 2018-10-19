|Поздравляю работников пищевой промышленности Ярославской области с профессиональным праздником!
Ваша отрасль – одна из наиболее значимых в структуре экономики нашего региона и страны в целом.
Отвечая на потребности рынка, ярославские труженики пищевой и перерабатывающей промышленности наращивают объемы производства, повышают качество производимой продукции, осваивают новые формы и методы хозяйствования.
Пусть ваше добросовестное отношение к делу, опыт и поддержка старшего поколения работников сферы и далее помогают повышению инвестиционной привлекательности нашей области, дальнейшему росту благополучия каждого ее жителя!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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