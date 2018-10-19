​Последний день, когда можно подать заявку для участия в уникальном федеральном проекте уже в эту среду. Ярославцы не старше 55 лет, имеющие опыт руководящей работы,  также могут побороться за звание лучшего. Участие в конкурсе бесплатное.

Победителей ждут гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Кроме того, финалисты смогут в течение целого года получать личные карьерные консультации известных государственных деятелей и топ-менеджеров крупнейших компаний. 

Напомним, у претендентов до 35 лет включительно управленческий стаж должен составлять не меньше 2 лет, от 36 до 55 лет – не меньше 5 лет.

Зарегистрироваться на конкурс и узнать подробности об условиях участия в нем можно на сайте https://лидерыроссии.рф/

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
57 минут назад
8 просмотров