​Последний день, когда можно подать заявку для участия в уникальном федеральном проекте уже в эту среду. Ярославцы не старше 55 лет, имеющие опыт руководящей работы, также могут побороться за звание лучшего. Участие в конкурсе бесплатное.



Победителей ждут гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Кроме того, финалисты смогут в течение целого года получать личные карьерные консультации известных государственных деятелей и топ-менеджеров крупнейших компаний.



Напомним, у претендентов до 35 лет включительно управленческий стаж должен составлять не меньше 2 лет, от 36 до 55 лет – не меньше 5 лет.



Зарегистрироваться на конкурс и узнать подробности об условиях участия в нем можно на сайте https://лидерыроссии.рф/