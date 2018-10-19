​Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства области Виктор Неженец в выходные провел рабочее совещание в селе Мокеиха Некоузского района, где полным ходом идет возведение новой угольной котельной. Уже смонтирован металлический каркас здания, установлены котлы, ведется монтаж вспомогательного оборудования.



Накануне в село прибыла машина со стеновыми сэндвич-панелями. Бригада рабочих приступила к их монтажу. В начале недели ожидается поставка кровельных панелей.



– Строительство новой котельной позволит повысить качество теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов поселка, – рассказал Виктор Неженец. – Этот вопрос на особом контроле у губернатора и Правительства региона. Котельная начнет работать уже в этом году, завершение строительства и пробная топка запланированы на ноябрь. Однако мы уделяем пристальное внимание и старой торфяной котельной, так как пока используем ее мощности.



Администрация района отчиталась о том, что для стабильной работы необходимый запас торфа сформирован и постоянно пополняется.



На объект доставлена первая партия подготовленного топлива с Мокеиха-Зыбинского месторождения. Поставщик запустил сушилку и продолжает наладку оборудования для выхода на необходимый объем производства.



Сейчас в старой котельной работает один котел, мощности которого хватает для поддержания нормативного температурного режима. В случае похолодания ниже 20 градусов будет запущен и второй, его подготовка уже началась.