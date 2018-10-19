​В Ярославской областной Думе прошло очередное заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков под руководством заместителя губернатора Андрея Шабалина. В мероприятии приняли участие и. о. заместителя председателя Правительства региона Виктор Неженец, представители правоохранительных и надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций, депутаты, инициативные группы участников долевого строительства.



– Работа правоохранительных органов и органов следствия способствует решению проблемы. Это важнейшая часть комплексного взаимодействия ради интересов людей, – рассказал Андрей Шабалин. – Создан специализированный отдел в следственной части, что позволило собрать все уголовные дела по проблемам обманутых дольщиков к одной группе следователей. Таким образом, ситуация находится на постоянном контроле. Сейчас расследуется восемь уголовных дел, кроме того, оперативные подразделения УМВД проводят несколько доследственных проверок по фактам нарушения законодательства в сфере долевого строительства.



В прошлом году при содействии Правительства области введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов, решен вопрос 1264 участников долевого строительства. Это значительно больше, чем в предыдущие периоды, когда в год завершалось по одному-два объекта. В этом году запланировано сдать 14 проблемных домов, пять из которых – на проспекте Машиностроителей в Ярославле и в ЖК «Зеленый квартал» в Ярославском районе – уже введены в эксплуатацию.



– Из 14 проблемных домов часть будет достраиваться, часть будет расселена – там, где достройка экономически невыгодна, – сообщил Виктор Неженец. – К большому сожалению, сдача объекта на улице Новоселковской переносится на весну 2019 года. Срыв срока обусловлен ЧП с падением крана, после которого работы пришлось временно приостановить. Мы регулярно проводим совещания, заседания рабочих групп, на которых озвучивается актуальная информация. Наша общая задача со всеми коллегами – добиться того, чтобы словосочетание «обманутый дольщик» ушло в прошлое.