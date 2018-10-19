​В Ярославле – более 500 точек, где можно подключиться к Wi-Fi с помощью портала госуслуг. Совершенно бесплатно услуга предоставляется на улице Кирова, в Демидовском сквере и многих общественных заведениях.



– Возможности портала госуслуг постоянно расширяются, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Ресурс дает доступ к получению государственных и муниципальных услуг, к официальным сайтам государственных ведомств, а также к различным сервисам. Теперь благодаря порталу, гуляя по центральным улицам города, можно бесплатно подключиться к Интернету.



Точки бесплатного доступа к Wi-Fi через госуслуги появились во всех регионах страны, где есть сеть «Дом.ru».



При подключении пользователь автоматически попадает на страницу авторизации, выбирает пункт «Войти через госуслуги», вводит логин (телефон/е-mail/СНИЛС) и пароль от портала.



Этот тип авторизации такой же безопасный, как и остальные, телеком-оператор не получает доступа к личным данным граждан (истории заявлений на получение услуг, информации о платежах, штрафах, задолженностях и прочим данным с портала госуслуг).



Следует помнить, что подключить Wi-Fi через госуслуги могут лишь зарегистрированные на портале пользователи. На сегодняшний день в Ярославской области таких 610 тысяч. Чтобы воспользоваться всеми возможностями ресурса, необходимо один раз зарегистрироваться и подтвердить личность в любом из пунктов, указанных на ресурсе.