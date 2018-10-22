|В рамках весенней и осенней акций «Неделя без турникетов» предприятия Ярославской области посетили более полутора тысяч учащихся средних учебных заведений.
В этом году свои двери для школьников и студентов открыли «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева – филиал АО «Желдорреммаш», судостроительный завод «Вымпел», Ростовский оптико-механический завод, Тутаевский моторный завод, производственное объединение «Сады Аурики», филиал «Кордиант» в Ярославле, Норский керамический завод, Ярославский судостроительный завод и другие предприятия.
Ребята посетили производственные цеха, стали участниками уроков профориентации, встретились с представителями профессий.
Ежегодная акция «Неделя без турникетов» – часть федеральной программы «Работай в России».
В регионе мероприятия проводятся весной и осенью при поддержке департамента инвестиций и промышленности и департамента образования.
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вчера, 12:15
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