​В рамках весенней и осенней акций «Неделя без турникетов» предприятия Ярославской области посетили более полутора тысяч учащихся средних учебных заведений.



В этом году свои двери для школьников и студентов открыли «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева – филиал АО «Желдорреммаш», судостроительный завод «Вымпел», Ростовский оптико-механический завод, Тутаевский моторный завод, производственное объединение «Сады Аурики», филиал «Кордиант» в Ярославле, Норский керамический завод, Ярославский судостроительный завод и другие предприятия.



Ребята посетили производственные цеха, стали участниками уроков профориентации, встретились с представителями профессий.



Ежегодная акция «Неделя без турникетов» – часть федеральной программы «Работай в России».



В регионе мероприятия проводятся весной и осенью при поддержке департамента инвестиций и промышленности и департамента образования.