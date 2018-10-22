​В Ярославской области продолжается всероссийская природоохранная акция «Живи, лес!», которая стартовала 3 октября. На данный момент во всех муниципальных образованиях региона на землях лесного фонда, в парках и скверах высажено около 37 тысяч молодых деревьев хвойных и лиственных пород.



Очередное мероприятие акции прошло в Ростове, где сотрудники лесничества вместе с воспитанниками детского сада №17 и их родителями создали в городском парке еловую аллею. Каждый из добровольцев сначала прошел инструктаж, как правильно проводить работы, чтобы не повредить корневую систему и обеспечить правильный рост растения.



После завершения акции юные лесоводы подарили лесникам скворечники, сделанные собственными руками. В зимний период домики для птиц будут развешаны на деревьях.



– За последние два года участие жителей региона в мероприятиях по посадке деревьев стало доброй традицией. Это не только помощь специалистам отрасли лесного хозяйства, но и важный инструмент формирования нового отношения к природе. Это одно из самых важных направлений новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Одновременно с этим у нас сделан прорыв в направлении рационального использования и охраны лесов. Впервые за многие десятилетия объемы лесовосстановления в регионе сравнялись с объемами вырубок.



Все саженцы дуба, ольхи, рябины и ели для акции выращены в даниловском и петровском питомниках Ярославской области. По мнению специалистов, это чрезвычайно важно, так как ранее длительная транспортировка растений из других регионов негативно сказывалась на их приживаемости.



В Некоузском районе экологическая акция «Живи, лес!» прошла с участием ребят из Родионовского детского сада, которые вместе с сотрудниками лесничества высадили молодые сосны, липы и рябины.



В Угличе работы были организованы на территории местного детского дома. К его воспитанникам присоединились волонтеры из школы №7 и станции юннатов, сотрудники администрации района, представители Росгвардии.



Специалисты Даниловского лесничества вместе с добровольцами в рамках акции высадили более 100 берез на площадке реабилитационного центра для животных «Верность».



В целом с начала года в регионе за счет средств бюджета посадки проведены на более чем 520 гектарах неарендованных лесных участков. В рамках акции «Живи, лес!», которая проходит во всех лесничествах Ярославской области до 31 октября, в регионе будет высажено 40 тысяч деревьев лиственных и хвойных пород. Еще более 50 тысяч саженцев уже растут в лесах и парках благодаря весенней акции «Всероссийский день посадки леса».



Все желающие принять участие в акции могут получить необходимую информацию о мероприятиях по телефону +7 (4852) 74-38-38.