|24 октября в Ярославской области пройдет комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения. В период с 11.00 до 13.00 будут включены уличные электросирены и громкоговорители. Кроме того, предусмотрен перехват звука радио- и телевизионного вещания для передачи экстренного речевого сообщения населению об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
Проверка организована в соответствии с планом основных мероприятий Ярославской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным распоряжением губернатора области.
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вчера, 12:30
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