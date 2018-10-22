​24 октября в Ярославской области пройдет комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения. В период с 11.00 до 13.00 будут включены уличные электросирены и громкоговорители. Кроме того, предусмотрен перехват звука радио- и телевизионного вещания для передачи экстренного речевого сообщения населению об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.



Проверка организована в соответствии с планом основных мероприятий Ярославской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным распоряжением губернатора области.