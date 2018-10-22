​В Москве подведены итоги конкурса на лучшую программу и материалы к Всемирному дню сердца. Он проводился Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины Минздрава России, Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний и Национальным обществом профилактической кардиологии.



Материалы были представлены из всех российских регионов. За победу боролись в двух номинациях. Первое место в номинации «Лучшая программа (сценарий) проведения Всемирного дня сердца – 2018» занял Ярославский областной центр медицинской профилактики за сценарий квеста «К здоровью – с любовью».



– Игровая программа по спасению планеты Кордис разработана специально для конкурса, – рассказала главный врач областного центра медицинской профилактики Светлана Гамаянова. – Квест ориентирован на детей и уже успешно опробован в Ростове и Ярославле. В нем приняли участие 120 жителей региона в возрасте от 9 до 20 лет. Квест всем им очень понравился, и мы рады, что его оценили на таком высоком уровне. Думаю, что мы отработаем эту программу во всех муниципальных районах.



Главная цель квеста, как и всероссийского конкурса, – популяризация здорового образа жизни и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.