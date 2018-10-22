​В регионе продолжается техническая модернизация лечебных учреждений. Для акушерского отделения Угличской центральной районной больницы закуплен современный фетальный монитор «Овертон», который используется для диагностики состояния плода во время беременности и непосредственно родоразрешения. Благодаря новой технике специалисты ЦРБ могут регистрировать жизненно важные параметры будущих мам и их малышей. Кроме того, аппарат дает врачам возможность наблюдать сразу за двумя плодами.



В этом году в акушерском отделении больницы уже сделано 897 кардиотокографий, 118 из которых – с помощью «Овертона».



– Это не единственное приобретение больницы, недавно у нас появился японский видеогастродуэндоскоп, – сообщил главный врач Угличской ЦРБ Михаил Кривов. – Его стоимость около 40 тысяч евро. Но главное – не цена, а те возможности, которые он открывает для врачей и пациентов. Новая техника позволяет более точно диагностировать заболевания.



Ультратонкое оборудование аппарата оснащено видеокамерой высочайшего качества. Фотоснимки тут же через Интернет могут быть переданы в онкологическую областную больницу для дополнительного анализа. Главное преимущество по сравнению с тем оборудованием, которое стояло в больнице раньше, – улучшенная матрица и функция увеличения, позволяющая изучать изображение очень подробно.



– Мы все понимаем, что никакое оборудование без специалистов пользы не принесет, и кадровому вопросу уделяем особое внимание, – сказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В больницу по программе «Земский доктор» пришли работать три узких специалиста – лор, кардиолог, эндокринолог, а также терапевт. Все они получили от государства по миллиону рублей. Мы готовы выделять медикам служебное жилье, и знаю, что руководство больницы уже компенсирует врачам часть затрат по найму квартир.