​27 – 28 ноября состоится одно из главных экономических мероприятий региона – Ярославский инвестиционный форум. Планируется, что он соберет более тысячи участников, среди которых – директора крупных федеральных государственных и бизнес-структур, эксперты инвестиционной отрасли, инвесторы. Ключевая тема – «Инвестиции в человека».



– Форум станет открытой площадкой для диалога инвесторов, органов власти и представителей бизнеса, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Здесь будет продемонстрирован многообразный портфель инвестиционных возможностей, презентованы стратегии и перспективные проекты для инвестирования. Создание эффективной экономики, чутко реагирующей на вызовы времени, с сильным кадровым потенциалом, привлечение крупных инвесторов, а также талантливой амбициозной молодежи – вот некоторые цели, достижению которых способствуют такие мероприятия.



Предусмотрена насыщенная деловая программа: демонстрация успешно зарекомендовавших себя площадок для инвесторов, обмен лучшими региональными практиками. Определены ключевые тематические сессии – это «Фармацевтическая и медицинская промышленность: инновационные технологии и перспективы развития», «Окно в Азию. Китай», «Моногорода: строим будущее», «Битва стартапов». Также состоится панельная дискуссия «Инвестиции в инфраструктуру». Планируется заключение ряда инвестиционных соглашений.



Кроме того, в рамках форума можно будет получить консультации специалистов финансовых и экономических институтов, посетить инвестиционные площадки и предприятия Ярославской области.



Стать участником мероприятия можно, зарегистрировавшись на официальном сайте: https://yaif.ru.