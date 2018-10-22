​Комиссия проинспектировала участок окружной дороги в Рыбинске, отремонтированный на средства второго полученного городом в этом году федерального транша. Здесь уложено два слоя асфальта, нанесена разметка.



В этом году Рыбинск в общей сложности получил из федерального бюджета на ремонт дорог 600 миллионов рублей. При содействии губернатора Дмитрия Миронова весной было выделено 200 миллионов. Эти средства уже освоены, на них отремонтированы самые протяженные и аварийные объекты в разных районах города.



Второй транш – 400 миллионов рублей – поступил осенью, после встречи главы региона с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. С учетом погодных рисков для ремонта были выбраны транспортные магистрали, где не требуется капитальных работ. В плане – 13 объектов. На окружной дороге будут приведены в порядок еще два участка. Контрактный срок завершения второго этапа ремонта – 20 ноября.



– Губернатор, Правительство региона уделяют большое внимание второму по величине городу области, – подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – Планируется, что в следующем году Рыбинску будет выделено из федерального бюджета еще 300 миллионов рублей. При таком финансировании, я уверен, за два года процентов на 80 – 90 проблему дорог в этом городе мы решим.



Как отмечают в департаменте, на объектах работают качественные, надежные, хорошо себя зарекомендовавшие подрядчики: государственное предприятие «Ярдормост» и РУМСР.



– Год беспрецедентный, нам впервые выделяются такие большие суммы, – отметила руководитель департамента ЖКХ, транспорта и связи Рыбинска Олеся Минеева. – За ходом работ ведется жесткий контроль: проверяем и качество смеси, и температуру асфальта, и технологию производства. На сегодняшний день нареканий нет.