​Сегодня в здании Правительства области обсудили меры противодействия коррупции в сфере закупок. В совещании приняли участие представители прокуратуры Ярославской области, управления Федеральной антимонопольной службы, контрольно-ревизионной инспекции по приглашению регионального департамента государственного заказа.



Мероприятие организовано в рамках исполнения поручения комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ярославской области.



– Контрактная система в сфере закупок, представляя собой отдельную ключевую систему регулирования отношений, нуждается в особом подходе не только к комплексному, правовому регулированию, но и к мероприятиям по противодействию возможным коррупционным проявлениям, – отметил директор департамента государственного заказа Андрей Афонин. – Для предотвращения коррупционных проявлений в контрактной системе в сфере закупок необходимы не только специфические, но и комплексные, внутрисистемные меры, направленные одновременно как на минимизацию или предотвращение проявлений коррупции, так и на их профилактику.



В этом году для развития контрактной системы было сделано многое, в том числе проведено подключение муниципальных заказчиков к ГИС «Государственные закупки Ярославской области», создана система оповещения предпринимателей об опубликованных закупках, а также государственное учреждение «Центр конкурентной политики и мониторинга».



– Конфликт интересов является одним из самых серьезных коррупционных факторов, – сказала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ярославской области старший советник юстиции Любовь Никитина. – В связи с этим многие механизмы противодействия коррупции направлены на предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Не обошла эта тенденция и такую потенциально коррупционную сферу, как государственные и муниципальные закупки. Несоблюдение требований законодательства в этой части, неурегулирование даже возможности возникновения конфликта интересов влечет суровое наказание не только участника закупок, но и заказчика.