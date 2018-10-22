​В рамках VIII Международного туристического форума «Visit Russia» в Ярославле пройдут тематические кинопоказы. Зрители смогут увидеть фильмы о городах, снятые в рамках популярного инстаграм-проекта «Follow Me».



– Этот формат демонстрирует особенный авторский взгляд на городские путешествия с точки зрения индивидуального туриста, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Для участников форума кинопоказы станут не только частью развлекательной программы, но и поводом для дискуссии на тему туристического маркетинга. Ключевая тема «Visit Russia» в этом году именно городской туризм.



Закрытые показы будут организованы 25 и 26 октября на четырех разных площадках: в областной библиотеке имени Н.А. Некрасова, в Культурно-просветительском центре им. В.В. Терешковой, в Центре развития туризма Ярославской области на вокзале Ярославль-Главный и в кафе «Ринг Премьер отеля».



Регистрация на просмотр фильмов: https://yarctd.timepad.ru/event/837058/.