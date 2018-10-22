​Распоряжением исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Степаненко на государственную должность заместителя председателя Правительства региона с 22 октября назначен Виктор Неженец. Он будет курировать вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства.



Ранее Виктор Неженец две недели работал исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства Ярославской области, а также с июня 2017 года руководил региональным департаментом строительства. Теперь исполнять обязанности директора департамента строительства будет первый заместитель главы департамента Виктор Жучков.



Справка



Виктор Неженец родился 29 января 1974 года в городе Могилеве Белорусской ССР. В 1995 году с отличием окончил Нижегородское высшее военное училище тыла по специальности «инженер-экономист». В 2001 году получил диплом Российской академии предпринимательства.



Трудовой путь начал с должности замначальника финансово-экономической службы ООО «Холдинг РРС». Далее работал генеральным директором ООО «Империал Инженер Строй», гендиректором ООО «Вектор», затем заместителем председателя Правительства Воронежской области, курирующим строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и заместителем префекта Южного административного округа Москвы. С апреля 2016 года Виктор Неженец руководил ФГКУ «Рослесресурс» – подведомственным учреждением Федерального агентства лесного хозяйства. В июне 2017 года был назначен директором департамента строительства Ярославской области.