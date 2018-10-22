​В Ярославской области подведены итоги конкурсного отбора событийных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. В числе победителей – 11 событийных проектов. Общая сумма грантов 1 миллион 440 тысяч рублей, софинансирование проектов со стороны авторов и партнеров составит более 5 миллионов 600 тысяч.



– В этом году осень в Ярославии богата на события. Конкурсным отбором мы создали импульс для реализации событийных проектов в период межсезонья, а также для привлечения дополнительных инвестиций в туристическую сферу, – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова.



Участие в конкуре приняли коммерческие и некоммерческие организации, государственные и муниципальные предприятия, бюджетные и автономные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Они представили проекты по нескольким номинациям: городской, культурный, загородный, водный и природный туризм. В отдельную категорию были включены проекты на ранней стадии коммерциализации – туристические стартапы.



Эксперты оценивали инициативы по десятибалльной системе по 9 критериям. В числе таковых – ожидаемое число участников, продолжительность события, доля привлеченных внебюджетных средств, средний чек посетителя мероприятия, соответствие концепции туристического бренда Ярославской области, наличие уникальной сувенирной линейки мероприятия.



Среди проектов-победителей: день открытых дверей Ярославской большой мануфактуры, чемпионат кухонь Золотого кольца, фестиваль «Искусство жить #на Даче» в Ярославле, ретроматч «Футбол на все времена» в Гаврилов-Яме, квест-фестиваль «Пошехонская старина», новогодние потехи у купцов Чистовых в Мышкине, праздник «Некрасовская Русь – родина мастеров», фестиваль «Картофель-фест» в Некрасовском районе, фестиваль короткометражного кино в Тутаеве, Ростовская ярмарка и «Маркет местной еды».