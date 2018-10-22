​22 октября в Ярославле успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». В течение пяти дней 24 жительницы региона проходили бесплатное обучение основам ведения бизнеса: слушали лекции, участвовали в мастер-классах, работали над собственными проектами, получая персональные рекомендации от профессионалов.



– Проект «Мама-предприниматель» мы реализовали в Ярославле уже во второй раз, – рассказала заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Галина Крохмаль. – В этом году выше качество проработки бизнес-проектов. Это говорит о том, что женское предпринимательство в нашем регионе развивается хорошими темпами. Уверена, что благодаря знаниям, опыту и знакомствам, полученным в ходе проекта, каждая из участниц сможет построить успешный бизнес. Инвестиционный блок Правительства Ярославской области готов им в этом помогать и за рамками проекта.



В финале интенсивного обучения состоялась защита бизнес-проектов. В конкурсное жюри вошли представители организаторов и партнеров проекта. Это комитет по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», благотворительный фонд «Амвэй» «В ответе за будущее», банк «Уралсиб», Правительство Ярославской области. В экспертную комиссию также были включены члены сообщества женщин-предпринимателей Ярославля.



Лучшим экспертное жюри признало проект Евгении Сухановой. Она получила грант 100 тысяч рублей на создание центров раннего развития «Умка» в поселениях Ярославского района.



– Я не ожидала, что стану победителем. Даже боялась выступать с презентацией, но муж меня поддержал, и я собралась, – рассказала Евгения Суханова. – В ходе тренинга я многое для себя почерпнула, получила очень много ценных знаний и знакомств. На грант открою центр раннего развития в Красных Ткачах.



В 2018 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 50 регионов России. После Ярославской области тренинги будут организованы в Забайкальском крае.