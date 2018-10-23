​23 октября в Правительстве области представители профильных департаментов, администрации Тутаевского района и единого регионального оператора обсудили вопросы начисления платы за новую коммунальную услугу по вывозу ТКО и меры по недопущению двойных платежей.



– Одновременно с выделением вывоза твердых коммунальных отходов в самостоятельную коммунальную услугу с 1 сентября в платежках пропорционально уменьшились суммы в строке «Ремонт и содержание жилья», куда ранее входила плата за вывоз мусора, – пояснил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Михаил Сорокин. – Однако у граждан, имеющих долг по оплате коммунальных услуг за период до 31 августа, в квитанциях за сентябрь указаны два показателя: и новая услуга, и старый долг в строке «Ремонт и содержание жилья». После погашения долга в квитанциях останется единственная строка по оплате вывоза ТКО.



По итогам обсуждения принято решение: для того чтобы жители не воспринимали такие данные как факт двойных платежей, разместить соответствующую разъяснительную информацию в квитанциях за октябрь и упростить формирование строк оплаты. По данным департамента госжилнадзора, фактов двойных платежей, то есть начислений за один и тот же период по одной коммунальной услуге, на территории региона не выявлено.



В ходе совещания обсудили также обращения граждан по системе начисления платы за коммунальную услугу по вывозу ТКО в частных случаях. Так, если гражданин не проживает по месту регистрации, он может представить подтверждающие данный факт документы в расчетный центр и освободиться от оплаты услуги. Например, это справка с места работы, из учебного заведения, мест лишения свободы либо акт управляющей компании с фиксаций временного отсутствия.



Что касается «резиновых» квартир, в которых официально зарегистрированы два человека, а по факту проживают более десяти, соседи имеют право обратиться в управляющую компанию для проведения проверки и принятия соответствующих мер.



Информацию по начислению и оплате коммунальной услуги по вывозу ТКО можно получить в расчетных центрах, контакты которых указаны в квитанциях. Кроме того, проконсультироваться по вопросам, связанным с организацией работы единого регионального оператора, можно в кол-центре по телефонам: +7 (4852) 23-38-00, 20-72-02 – круглосуточно, без выходных и перерывов на обед.



Также сведения опубликованы на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования портала органов власти Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/Reg_operator.aspx.