​Сегодня в Рыбинскую центральную поликлинику приехали специалисты Ярославской областной больницы. Бригада главного медицинского учреждения региона традиционно выезжает в районы, чтобы провести обследование местных жителей. Врачей подбирают по заявкам центральных районных больниц в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных специалистов на местах.



– Сделано это для того, чтобы максимально приблизить специализированную медицинскую помощь к населению, – сказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Медицинская помощь должна быть доступной и качественной. Это одна из точек роста региона, обозначенных губернатором Дмитрием Мироновым. Помимо строительства ФАПов, приобретения мобильных комплексов, наши специалисты – из областной детской больницы, онкологи и врачи ЯОКБ – с ранней весны и до поздней осени посещают пациентов в отдаленных местах региона и ведут полноценный прием с возможностью дальнейшего направления уже непосредственно в лечебное учреждение.



В 2018 году специалисты областной больницы 13 раз выезжали в муниципальные районы, побывали в Гаврилов-Ямском, Тутаевском, Большесельском, Мышкинском, Некоузском, Брейтовском, Пошехонском и других районах.



– Исходя из тех заявок, которые нам поступают, наиболее востребованы пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи, ревматологи, неврологи, – сообщил директор ЯОКБ Василий Тубашов. – В составе врачебных бригад часто выезжают и главные специалисты департамента здравоохранения. Сегодня в Рыбинскую ЦРП приехали главные пульмонолог и гастроэнтеролог области.



В Рыбинскую центральную поликлинику на прием к главным специалистам пришли порядка 50 человек.



– Мне очень нужна была консультация гастроэнтеролога, – рассказала Нина Сорокина. – Пью таблетки от гастрита, но они перестали помогать. Вот посоветовалась с доктором, и он мне немного подправил лечение. Сама я вряд ли бы выбралась в Ярославль за консультацией.



За 9 месяцев этого года специалисты областной клинической больницы осмотрели около 700 человек, порядка 200 из них пригласили на дообследование, больше 70 – на стационарное лечение в ЯОКБ. Следующие выезды запланированы на 13 ноября, в Даниловскую ЦРБ, и на 27 ноября – в Борисоглебскую ЦРБ.