​В Ярославской области стартовал проект «#ГолосКадра», реализация которого позволит слабослышащим и слабовидящим людям смотреть кинофильмы. Картины будут сопровождаться субтитрами и тифлокомментированием – описанием предметов, действий и явлений, происходящих на экране. Для этого Концертно-зрелищный центр Ярославля приобрел специальное оборудование: беспроводные наушники для слабовидящих, экран со специальным покрытием для демонстрации фильмов в 3D-формате и лазерный проектор. Средства на закупку были выделены в рамках государственной программы «Доступная среда».



На данный момент приобретено 5 адаптированных фильмов. К концу года репертуар планируется расширить до 40 кинолент. В основном это классика советского кинематографа: «Александр Невский», «Иван Грозный», «Андрей Рублев», «Берегись автомобиля», «Собачье сердце», «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Вокзал для двоих», «Джентльмены удачи», «Зеркало», «Иван Васильевич меняет профессию», «Калина красная», «Москва слезам не верит», цветная версия сказки «Золушка» и другие.



Проект «#ГолосКадра» открылся фильмом режиссера Евгения Ташкова «Приходите завтра». Теперь такие сеансы станут регулярными. Кинопоказы будут проводить каждую третью субботу месяца.



Первому киносеансу проекта предшествовала концертная программа, в которой выступили коллективы творческой самодеятельности: студия эстрадной песни «Импульс» Дома культуры Всероссийского общества слепых, творческий коллектив «Варенька» ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру», участники самодеятельности Дома культуры Всероссийского общества глухонемых.



В рамках социального проекта при поддержке президентских грантов в фойе 2-го этажа была организована фотовыставка «Красота против стандартов», подготовленная обществом инвалидов Ленинского района. Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих представила творческие работы своих посетителей.



Кинопоказы для слабовидящих и слабослышащих людей будут доступны не только жителям Ярославля. С помощью киномобиля КЗЦ «Миллениум» показы фильмов с тифлокомментированием и субтитрами будут организованы во всех районах области. Первая выездная демонстрация состоится в ноябре в Тутаеве.