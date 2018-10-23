​23 октября на территории полигона «Скоково» началась подготовка площадки для строительства комплекса по дроблению отходов. Проектом предусмотрена установка щековой дробилки для бетона, линии для переработки автомобильных шин ЛПШ-400 и роторного шредера по переработке древесины.



– Запуск этого комплекса позволит значительно сократить объемы захоронения на полигоне, поскольку строительные и древесные отходы, а также шины будут подвергаться вторичной переработке, – отметил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Материал, полученный в результате дробления бетона, можно будет использовать для пересыпки слоев мусора в «Скоково», щепу – для работы котельной полигона, хозяйственных нужд. Резиновая крошка, полученная в результате обработки и дробления шин, пригодна для обустройства нетравматичных покрытий.



Администрация АО «Скоково» провела открытый конкурс на строительство объекта, победителем которого стала ярославская компания ООО «Каркас». Общая стоимость комплекса – 52,5 миллиона рублей, из которых 50,8 миллиона – средства федерального и областного бюджетов. Основную часть работ планируется провести уже в этом году.